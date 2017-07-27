Семейные врачи, которые утверждают, что бастуют, но при этом продолжают работать, способствуют девальвации самого понятия "забастовка". Такое мнение в эфире передачи "Утренняя панорама" высказал лидер Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социальной опеки Валдис Керис.

Керис отметил, что на данный момент форма забастовки странная: "Люди идут на работу, получают за это деньги, и при этом говорят, что бастуют". "Не надо играть словами", — предупредил глава профсоюза. Он также отметил, что руководимая им организация считает забастовку очень серьезной формой протеста.

Семейные врачи, начавшие забастовку в начале июля, с 23 июля перешли на новую форму протеста, которую сами называют "модифицированной" забастовкой. Врачи будут принимать не более 20 пациентов в день и не будут проводить профилактику для взрослых.

По словам Кериса, ранее у обеих сторон была возможность достигнуть компромисса, но она была упущена. При этом Керис отметил, что семейные врачи "приняли то решение, какое видим на данный момент, и у них есть на это право". Однако в итоге забастовка привела к ситуации, когда работа семейных врачей уже продолжается "с небольшими оговорками", но не ясно, насколько они легитимны.