Организованная Латвийским профсоюзом работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) предупредительная акция, во время которой с 1 июля примерно 800 медиков прекратили работать продленное нормальное рабочее время, несомненно, дала результаты — как долгосрочные, так и кратковременные, заявил председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис.

Некоторые лечебные учреждения в преддверии акции протеста медиков даже повысили зарплаты работникам, пытаясь удержать их от участия в акции. Часть структурных подразделений лечебных учреждений во время акции была вынуждена отменить операции и перестроить свою работу.

По словам руководителя профсоюза, акция не прошла незаметно и для пациентов, причем не все они отнеслись к ней с пониманием.

Медики готовы в дальнейшем и к более действенным акциям протеста, однако протесты направлены не против пациентов, а обращены к политикам, подчеркнул Керис. Главной причиной низкого финансирования здравоохранения и необоснованно низких зарплат медиков он назвал именно нерешительность и безответственность.

В конце прошлой недели ЛПРЗСУ и Латвийское общество больниц призвали Минздрав срочно созвать заседание подкомитета по здравоохранению Национального совета по трехстороннему сотрудничеству для обсуждения законопроектов о финансировании отрасли и вопроса о повышении зарплат ее работникам. Ответа пока не последовало.

ЛПРЗСУ надеется очень скоро получить ответ Минздрава о созыве заседания, поскольку события сейчас развиваются так быстро, что времени просто больше нет. Люди ждут ответа, и медлительность Минздрава способствует не хорошему настроению работников отрасли, а их воинственности, добавил Керис.