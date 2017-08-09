В скандале с закрытием крупнейшего сайта интернет-объявлений каждая сторона по-прежнему настаивает на своей правоте. Представители ss.lv утверждают, что налоговики с них требовали гораздо больше персональной информации, чем это можно по закону. Илзе Цируле настаивает, что поправки, вступившие в силу с нового года, дают ее коллегам полное право "хотеть все знать". И ставит в пример "другие большие порталы объявлений", которые подобную запрошенную информацию выдали по первой просьбе. И все же в эфире LR-4 она не исключила риска, что суд оценит действия налоговиков по-другому, но сообщила, что "наши юристы тщательно эти риски оценили".

По словам Цируле, мощная теневая экономика в сфере торговли автомобилями привлекла внимание налоговых служб еще в прошлом году. По прикидкам Ассоциации автоторговцев, государство может терять на этом до 100 млн евро в год. И если налоговикам удастся навести порядок, то легче станет жить и официальным продавцам автомобилей, которые проигрывают в нечестной борьбе.

Несмотря на все поправки в Законах, сегодняшние правила торговли и регистрации купленных автомобилей не дают возможности узнать, где и за какие суммы была совершена сделка. Вот для этого и потребовалась помощь порталов рекламных объявлений.

Строптивость нынешних владельцев ss.lv Илзе Цируле категорически непонятна. "Когда у нас спрашивают, в чем их вина, мы объясняем так: если в нашей квартире кто-то занимается незаконной деятельностью, приходит полиция и спрашивает, кто и что тут делает, а сожители отказываются говорить все, что знают, тем самым они покрывают беззаконие".

При этом, по словам главы СГД, чиновники могут сменить гнев на милость, если к ней пойдут навстречу: "Мы можем в любой момент принять решение о возобновлении хозяйственной деятельности фирмы, владеющей ss.lv — надо лишь договориться, в какие сроки они нам подадут всю требуемую информацию по первой четверти 2017 года. Мы понимаем, что суд будет только в 2018 году, и если он решит, что наше требование законное, то информацию нам выдадут так или иначе… Но в ней уже не будет никакого смысла".

Передача "Действующие лица" с участием Илзе Цируле выйдет в эфире LR-4 в четверг 10 августа в 14.10. Слушать — тут.

Одновременно портал Delfi опубликует ответы главы СГД на следующие вопросы: