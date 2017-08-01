Председатель Латвийской "Зеленой" партии, входящей в состав СЗК, Эдгар Таварс в интервью агентству LETA выразил опасение, что грядущие выборы в Сейм существенно изменят нынешнюю расстановку политических сил в Латвии.

Как пояснил Таварс, процесс уже запущен — за время работы Сеймов двух-трех предыдущих созывов состав парламента сильно изменился, и теперь ветераны латвийской политики находятся в меньшинстве.

Он также допустил, что свою "долю пирога" на выборах могут получить и новые партии, однако предостерег избирателей, что они пытаются расположить к себе тем, что "размахивают флагом борьбы с коррупцией".

"С такими лозунгами в свое время в Сейм попало "Новое время", затем Партия реформ Затлерса, а затем и "Единство", — напомнил политик.

Помимо этого, вероятен вариант, что в ходе предстоящих выборов явка будет низкой. "В Латвии у людей возникает все большая неприязнь, даже отвращение к политике", — сказал Таварс.