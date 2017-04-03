Командир национальных вооруженных сил Латвии генерал-майор Леонид Калныньш встретился с военнослужащими, которые в ближайшее время отправятся на обучающую миссию ЕС в Мали, сообщает агентство LETA со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По традиции, во время торжественной церемонии проводов военнослужащие получили в дорогу от руководства Национальных вооруженных сил буханку ржаного хлеба и флаг Латвии.

По заданию, военнослужащие Латвии во время миссии будут выполнять обучение военных армии в Мали (государство на северо-западе Африки). Штаб миссии размещен в столице Мали городе Бамако, а обучение проходит в 60 километрах от столицы — в городе Куликоро.

7 марта 2013 года Сейм утвердил решение об участии Латвии в обучающей миссии ЕС в Мали. В 2017 году на участие военных из Латвии в различных международных операциях потребуется 10,3 миллиона евро.

Сегодня военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии участвуют: в операции ЕС против пиратов "Atalanta", в обучающей миссии ЕС в Мали, в обучающей операции НАТО в Афганистане "Resolute Support", в военной операции Морских сил ЕС в Средиземном море "Sophia", в военной операции против террористической организации "ИГИЛ" в Ираке "Inherent Resolve", а также в операции по стабилизации обстановки в Мали под эгидой ООН "Minusma".

Наиболее широко Латвия представлена в операции в Афганистане, где находятся несколько десятков военнослужащих Национальных вооруженных сил. В декабре 2016 года Сейм продлил срок участия латвийских военных в операции НАТО в Афганистане до 31 декабря 2020 года.