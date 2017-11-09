Тогда суд признал, что Годманис, ставший на выборах Верховного совета в 1990 году главой Совета министров, не был связан с КГБ. Однако, как отмечает историк Карлис Кангерис, "вопрос не об этом — интересно посмотреть, кто что сказал".

В целом Годманис допускает, что его имя могло оказаться в документах из "мешков ЧК" в 80-х годах прошлого века, когда он, молодой ученый, на неполный год был направлен в Австрию.

"Я обратился в суд, суд рассмотрел этот вопрос и постановил, что мое сотрудничество не зафиксировано. У меня есть приговор суда. За материалы дела отвечают те, у кого оно находится. Насколько я помню из самого судебного процесса, очевидно, тех, кто ехал как ученый, фиксировали в каких-то списках — однако это не значит, будто эти ученые сотрудничали с ЧК или были его информаторами. Это я могу сказать, по крайней мере насчет себя, точно", — заявил Годманис.

Как сообщалось ранее, латвийские историки столкнулись с исчезновением из судебного архива документов, касающихся Комитета госбезопасности (КГБ) ЛССР. Суд Рижского района отказал комиссии в предоставлении информации, указав, что не выдаст дело о возможном сотрудничестве бывшего председателя совета министров ЛССР Ивара Годманиса с КГБ, потому что этого дела в судебном архиве не оказалось.

Представитель Латвийского национального архива Мара Спруджа сказала комиссии, что заявление с просьбой проверить, находится ли в архиве это дело, отправлено в Сигулдский филиал архива, где хранятся документы Суда Рижского района, но вероятность того, что дело есть в архиве, ничтожно мала.