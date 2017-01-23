В понедельник утром гололед затрудняет условия для движения на главных и региональных автодорогах Латгале.

Передвижение осложнено по Даугавпилсскому шоссе от Лиелварде до Краславы, по Даугавпилсской окружной дороге, по Резекненскому шоссе от Екабпилса до Терехово, по шоссе Гребнево-Медуми и по Резекненской окружной дороге.

На региональных автодорогах затруднены условия для езды в окрестностях Айзкраукле, Бауски, Даугавпилса, Прейли, Екабпилса, Мадоны, Лудзы и Резекне.

Скользкие участки обрабатываются антигололедными материалами. Сегодня утром на дорожно-эксплуатационных работах занято 49 единиц зимней техники.