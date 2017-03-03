Кстати, 3 марта станет известно, сколько именно будет претендентов на софинансирование проектов по реконструкции фасадов, крыш и других элементов исторических зданий, а примерно через месяц объявят имена победителей, получивших денежные гранты от РД.
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- 7. Зиепниеккалнс: были теплицы, теперь перспективный пустырь
- 8. Яунциемс: "скворечник" пошел под снос
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- 10. Пардаугава: заброшенный и опасный объект
- 11. Ул. Бривибас: как преображается исторический центр
- 12. Ул. Меркеля: и реновация, и подсветка
- 13. Вецрига: памятник архитектуры обретает вторую жизнь
- 14. Дом с видом на Даугаву: как "призрак" вышел из сумрака