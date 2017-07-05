Хранившиеся на нелегальной свалке в Юрмале пластмассовые отходы, ввезенные из Швеции, предназначались предприятию в Сейском крае, и непонятно, как они могли оказаться на управляемой ООО "Prima M" территории в Юрмале, сообщает портал "TVnet".

В Государственном агентстве охраны среды Швеции порталу подтвердили, что грузы пластмассовых отходов отправлялись в Латвию на переработку. Однако пунктом их назначения было другое предприятие - Aggregare" под Лоей в Сейском крае, и агентству неясно, почему эти отходы оказались в Юрмале.

Эти отходы классифицированы как не опасные, на их перемещение не требуется письменное согласование между агентствами охраны среды двух стран, и транспортирующие их суда входят в "зеленый список" стран ЕС, пояснили в шведском агентстве.

В агентстве допускают, что в данном случае перемещение отходов могло произойти без соблюдения включенных в "зеленый список" процедур. Копия документа, полученного шведскими коллегами от латвийской Государственной службы окружающей среды (ГСОС), заполнена неправильно, поэтому агентство ждет информацию от шведских предприятий по сортировке мусора.

В распоряжении шведской стороны нет информации о доставке в Латвию каких-либо опасных отходов и о том, кто ответственен за нелегальное размещение отходов в Юрмале.

Предприятию "Aggregare" обстоятельства произошедшего тоже неизвестны. Как пояснил член правления "Aggregare" Роберт Редко, предприятие закупает в Швеции вторсырье для переработки, затем перерабатывает пластмассовые отходы в гранулы или продает их партнерам. Дальнейшая судьба проданных отходов ему неизвестна.

На вопрос, являются ли партнерами предприятия "Aggregare" и "Prima M", Редко ответил отрицательно, заверив, что этому предприятию вторсырье не продавалось.

Член правления "Prima M" Луция Узклиньге заявила, что ничего нет знает об отходах, привезенных из Швеции. На территории "Prima M" сортировались полимеры, а не отходы, подчеркнула она.

По данным Государственной земельной книги, участок площадью 2,5 га на Вентспилсском шоссе, 47 в Юрмале принадлежит проживающей в Санкт-Петербурге Марии Жемчуговой.

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.

ООО "Clean R" уже приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале. Само предприятие "Prima M" отказалось расчищать территорию свалки, сославшись на отсутствие необходимых средств.