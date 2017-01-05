В прошлом году Латвия заняла на международных рынках 1,3 млрд. евро. Таким образом, общий объем государственных обязательств существенно вырос, практически достигнув исторически высокого уровня — в 2010 году сумма внешнего и внутреннего долга страны превышала 40% от ВВП. Сейчас, по данным Госкассы, этот показатель составляет 39%.

Отметим, что долг центрального правительства Латвии (долг государства без учета долгов муниципалитетов) во втором квартале 2016 года по сравнению со вторым кварталом 2015 вырос по отношению к внутреннему валовому продукту (ВВП) на 3,7 процентных пункта. Это второй по величине показатель в ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

Больше госдолг за год вырос только в Греции — на 9,7 процентных пункта.

По сравнению с первым кварталом 2016 года во втором квартале госдолг увеличился в 13, уменьшился в 15 странах ЕС.

Больше всего за квартал госдолг вырос в Греции (+3,1 процентных пункта), Португалии (+2,8 процентных пункта) и Латвии (+2,6 процентных пункта).