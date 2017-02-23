В Госконтроле порталу Delfi подтвердили, что ревизия в больнице продолжается, а ее полные результаты будут обнародованы в апреле, и других комментариев пока не будет. Пресс-секретарь больницы Айя Лиетиня сказала, что ревизоры работали в Восточной больнице в прошлом году и администрация предоставила им всю информацию.

В свою очередь представитель Министерства здравоохранения Оскар Шнейдерс признал, что министерство проинформировано об обнаружении госконтролерами нарушений в больнице. Позже на брифинге Минздрав расскажет об этом журналистам.

Как сообщалось, в четверг утром председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы Анита Слокенберга и член правления больницы Виестурс Бока подали в отставку.

В Минздраве подтвердили, что получили и приняли заявления об отставке. В ближайшее время на вакантные должности будет объявлен открытый конкурс. Свою работу продолжат другие члены правления — Артур Берзиньш и Каспар Плуме.

Как агентству LETA заявила сама Слокенберга, она ушла, поскольку не видит возможности продолжать руководить больницей в тех условиях, которые создает министерство здравоохранения. Она неоднократно пыталась обратить внимание чиновников на то, что в больнице сложилась критическая ситуация, но безрезультатно.

По словам экс-главы "Гайльэзерса", в отрасли множество проблем — как с оплатой труда, так и доступностью услуг, не говоря уже о старении персонала. Однако в министерстве эти проблемы решать не хотят. "Это бомба с заведенным часовым механизмом", — считает она.

На вопрос, что экс-глава одной из крупнейших в стране больниц собирается делать дальше, Анита Слокенберга ответила, что подумает об этом завтра.

В начале февраля в интервью Neatkarīgā Rīta Avīze Слокенберга заявила, что больница продолжает пытаться выкарабкиваться из финансовой ямы, в которую ее загнало прежнее неумелое хозяйствование. "Работа больницы не оплачивается в полной мере из-за низких тарифов, которые меньше фактических расходов", — заявила Слокенберга в интервью.

По ее словам, больница может продолжать лечить и ставить диагнозы себе в убыток только так долго, как позволят внутренние ресурсы. "Когда резервы будут выбраны, пострадает лечение, будут ограничены используемые методы. Это уничтожит смысл существования больницы и создаст угрозу ее существованию", — предупредила глава правления.