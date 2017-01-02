В последние годы расходы на премии в государственном управлении ощутимо выросли. По данным Государственного контроля, в 2013 году министерства и другие государственные учреждения в общей сложности потратили на эти цели 11,1 млн. евро, в 2015 году — уже более 18 млн. евро, сообщает LETA со ссылкой на газету Latvijas avīze.

Продолжилась ли эта тенденция и в 2016 году, станет ясно в ближайшие месяцы, когда Госконтроль завершит аудиты. Между тем опубликованы цифры за 2015-й год, которые внушают опасения. Из отчетов Госконтроля видно, что аппетиты МИД Латвии, например, выросли с 93 тысяч евро в 2013 году до почти 850 тысяч в 2015-м. Премии в Минздраве за два года выросли более чем в три раза — с 407 тысяч до 1 млн. 404 тысяч евро.

"Премии — это неплохо, но из-за увеличивающейся с каждым годом трещины нивелируется их суть и смысл", — прокомментировал эти цифры Госконтроль.

Par aktuālo: "Prēmijas" nav slikti, bet, ik gadu pieaugot līdzvērtīgu finansiālo iespēju plaisai tiek, nonivelēta tās būtību un jēga. pic.twitter.com/fuXHig6NFo — Valsts kontrole (@VKontrole) January 2, 2017





Большинство опрошенных министерств и госучреждений утверждают, что, по крайней мере в декабре ушедшего года, никаких бонусов работникам не выплачивали. Нет практики выплат сотрудникам годовых премий и денежных поощрений и в Сейме, а для депутатов закон вообще не предусматривает такой возможности. Тем не менее, некоторые государственные учреждения на Рождество порадовали своих работников мотивационными выплатами. Например, Министерство экономики в декабре поощрило мотивационными выплатами в размере 20-30% от месячной зарплаты 31 работника, а трем сотрудникам выплачены премии в размере 70-100% от месячной зарплаты.