"Основные проблемы во всех предприятиях, занимающихся обслуживанием жилого фонда, схожи: это неясный процесс определеиня тарифов и получения данных", — пояснила Круминя. По ее словам, после вмешательства Госконтроля большинство этих предприятий все же сумело обеспечить предоставление жителям таких смет, которые понятны для простых людей и дают возможность оценить, насколько обоснованы расходы на обслуживание.