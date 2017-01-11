Госконтроль: проблемы со странными тарифами выявлены в самоуправлениях по всей Латвии

Foto: LETA В ходе ревизий в муниципальных предприятиях различных городов Латвии Госконтроль выявил целый ряд неупорядоченных действий, особенно по части расчетов тарифов для жителей. Об этом в интервью передаче "900 секунд" телеканала LNT рассказала глава Госконтроля Элита Круминя , отметив, что проблемы замечены во всех самоуправлениях страны, а не только в Риге. "Основные проблемы во всех предприятиях, занимающихся обслуживанием жилого фонда, схожи: это неясный процесс определеиня тарифов и получения данных", — пояснила Круминя. По ее словам, после вмешательства Госконтроля большинство этих предприятий все же сумело обеспечить предоставление жителям таких смет, которые понятны для простых людей и дают возможность оценить, насколько обоснованы расходы на обслуживание.

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