Школьники начальных классов едят обед за 1.42 евро. Им его оплачивает государство. Остальным — полностью или частично питание дотирует самоуправление. Если муниципалитет победнее, кормит школьников до 6-го класса, побогаче — до 9-го. Остальным порции продают за ту же сумму, что выделена на младших учеников. И сумма эта занижена, постановил Госконтроль, проведя ревизию в девяти самоуправлениях.

"Мы обнаружили, что самоуправления некорректно рассчитывают реальные расходы на услугу и устанавливают меньшую цену. В некоторых местах эта разница вдвое, а где-то и больше", — рассказывает директор ревизионного департамента Эдгар Корчагин.

Этим пользуются не только ученики. Как постановил Госконтроль, обедать в школьную столовую приходят и учителя, и совершенно посторонние люди. А это — нерациональная трата муниципального бюджета, а значит, и денег жителей.

"Если мы говорим об учителях — конечно, они могут питаться в школьных столовых. Но не по сниженной цене. В противном случае это будет считаться дополнительным благом со стороны работодателя. И тогда это благо должно облагаться налогом", — поясняет Корчагин.

Госконтроль предлагает решение проблемы: установить две разные цены на одни и те же блюда в школах. Работники и другие посетители столовых будут платить реальную цену, а более низкую цену — учащиеся. Муниципалитеты согласились и кое-где уже сделали перерасчет. Например, в Раунасской волости педагогам придется платить за обед вдвое больше, чем раньше.

"Мы сделали перерасчет по той схеме, которую нам предоставил Госконтроль, и рассчитали новые тарифы. Да, до этого действительно учителя питались дешевле. Сейчас цена для них выросла. Не в два раза, но что-то около того", — отмечает глава местного самоуправления Эвия Зурге.

Заложниками ситуации оказались учителя. Они вынуждены есть в школьной столовой, потому что альтернатив зачастую нет. Особенно в регионах. А платить больше с их зарплатами — это удар по кошельку, убеждена завуч Марупской средней школы Анджела Соколова.

Кроме того, еда в школьных столовых оставляет желать лучшего, отмечает педагог. За дотации, которые выделяются на питание учеников, приличного обеда не сваришь.

Ассоциация школьных столовых уже давно говорит о том, что на эти деньги прокормить учеников практически невозможно, и уже который год призывает власти пересмотреть объемы дотаций, которые не менялись десять лет.