К такому выводу она пришла после ревизии показателей деятельности семейных врачей.

"Ситуация неблестящая, поскольку большая часть показателей невыполнена. Это показатели, относящиеся к снижению числа случаев сердечно-сосудистых заболеваний, скринингу рака. Мы видим, что очень много врачей нужных показателей не достигают", - сказала госконтролер.

Также Круминя отметила, что семейные врачи редко прибегают к профилактическим осмотрам, которые очень важны для своевременного выявления болезней.

Госконтролер обратила внимание, что семейные врачи все чаще направляют пациентов к специалистам, хотя многие манипуляции (например, извлечение серных пробок из ушей или хирургических ниток после операций) семейные врачи могут проводить самостоятельно.

Причины этого явления еще предстоит проанализировать, сказала Круминя, отметив, что в Латвии пациенты направляются к специалистам в два раза чаще, чем в среднем по ЕС. К тому же, как правило, это происходит в Риге, где семейные врачи являются работниками или субарендаторами в крупных медицинских учреждениях.

Госконтролер обратила внимание, что направление пациента к специалисту в случае, когда семейный врач может сам провести манипуляцию, приводит к дополнительным затратам времени и денег и увеличению очередей.

"Система оплаты также не стимулирует семейных врачей достигать качественных показателей", - считает Круминя.

У семейных врачей 1200-2000 пациентов, примерно 85-90% доходов формируется от фиксированного платежа за каждого пациента, и только 10-13% доходов зависят от реально проделанной работы, пояснила Круминя. И еще меньше - 1-1,3% доходов - формирует достижение качественных показателей.

"Это серьезный повод для размышлений о том, как моделью финансирования стимулировать врачей обеспечивать качество своих услуг", - отметила Круминя.

Семейных врачей не хватает

Впрочем, за пределами Риги в Латвии наблюдается серьезная нехватка семейных врачей, пишут газеты Latvijas avīze и Neatkarīgа. В 45 волостях Латгале и Курземе нет семейного врача, причем в 30 из них нет даже фельдшерского пункта. Госконтроль закончил крупномасштабную ревизию амбулаторной системы здравоохранения и заключил, что в существующей ситуации в этой сфере проблемы не решит даже десятикратное увеличение финансирования.

Госсекретарь Минздрава Карлис Кетнерс указывает, что Минздрав в рамках реформы здравоохранения будет работать над улучшением критериев качества работы семейных врачей и обеспечением финансирования врачебных практик в соответствии с их выполнением. На вопрос, как будет решена проблема нехватки семейных врачей в волостях, он ответил, что самоуправление тоже ответственно за обеспечение доступности здравоохранения своим жителям и не должно только ждать, когда в Риге волостям подыщут семейных врачей.