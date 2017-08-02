Как сообщила пресс-секретарь Госпогранохраны Кристине Петерсоне, в письме Латвийского профсоюза работников системы внутренних дел описан один конкретный случай.
В Госпогранохране нет таких проблем, для решения которых было бы необходимо собирать с пограничников финансовые средства на материально-техническое обеспечение на время выполнения служебных обязанностей, подчеркнула Петерсоне.
Латвийский профсоюз работников системы внутренних дел ранее получил от работников пункта погранконтроля торгового порта Рижского управления Госпогранохраны письмо, в котором указано, что каждый пограничник должен был внести 5 евро на покупку подержанного автокресла для служебных нужд и на оплату сварочных работ.
Деньги собрала инспектор по распоряжению главного инспектора торгового порта Рижского управления Госпогранохраны. Было собрано более 100 евро.
Латвийский профсоюз работников системы внутренних дел обратился к начальнику Госпогранохраны Нормунду Гарбарсу с просьбой провести проверку указанных фактов, обеспечить работников пригодными с точки зрения охраны труда креслами и вернуть работникам собранные с них деньги.