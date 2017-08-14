Государственная полиция в понедельник провела операцию в одном из зданий на ул. Ригас в Саулкрасты. В операции участвовали полицейские в масках и служебные собаки.

В указанном здании зарегистрировано несколько фирм, связанных с дорожно-строительной компанией Binders — ООО BNI, Binders un Arcers, CBF SIA Binders, ООО TVA Construction, ООО M.A.-Taka и ООО Vogelberg.

Пресс-секретарь Binders Вита Нориня подтвердила агентству LETA, что полиция провела операцию в юридически принадлежащем компании здании, но в настоящее время Binders эти помещения не использует и сдает в аренду другому юридическому лицу. "С компанией Binders эта операция не связана", — заявила Нориня.

Представитель Госполиции Симона Гравите подтвердила агентству LETA, что в Саулкрасты проводилась полицейская операция, но более подробной информации в интересах следствия не предоставила.