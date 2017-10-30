Выброшенная на берег на Сталдзенском пляже в Вентспилсе в минувшие выходные мертвая рыба попала туда, скорее всего, из порванной рыбацкой сети, а обнаруженное на курземском побережье вещество, похожее на пальмовое масло, к гибели рыбы не имеет отношения, сказала специалист Государственной службы среды Дайна Наумова.

Вещество, похожее на пальмовое масло, на берегу моря жители заметили в разных местах — от Колки до Лиепаи, но гибель рыбы констатирована только в Вентспилсе. Пальмовое масло на берегу обнаруживали и ранее, но вреда рыбе оно не причиняло, отметила Наумова.

Кораблям, находящимся за пределами территориальных вод, не запрещается сбрасывать в воду пальмовое масло, добавила специалист. Какое именно вещество попало на берег в этот раз, установит экспертиза.

На то, что погибшая рыба, вероятнее всего, попала на берег из разорванной сети, указывает и ее размер — маленьких рыбешек, как бывает в случае массовой гибели рыбы, на пляже в Вентспилсе не было, пояснила Наумова. Среди выброшенной рыбы были преимущественно морской лещ и камбала.