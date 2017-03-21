Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сегодня поддержала предложение исключить из поправок о коммерческих обществах, представляющих важность для нацбезопасности, норму, которая давала бы правительству право обязывать владельцев таких обществ, имеющих в них значительную долю, продать ее.

Таким образом, поправки больше не будут предусматривать возможность вышеупомянутым образом проводить ревизию прошлых сделок.

В то же время в законопроекте сохранятся нормы, предусматривающие необходимость получения разрешения правительства на получение значительного влияния в коммерческом обществе, представляющем важность для нацбезопасности.

Комиссия одобрила исключение из законопроекта нормы, предусматривавшей для правительства право в течение трех месяцев после получения предусмотренной законом информации принять решение, обязывающее конкретных участников соответствующего общества капитала или акционеров, имеющих значительное влияние в компании, в установленный срок отчуждать доли капитала или акции. Из законопроекта планируется также исключить норму, согласно которой Кабинет министров мог бы принимать решение о выходе из общества его членов.

Исключить эту норму из законопроекта предложил парламентский секретарь Министерства экономики Вилнис Кирсис, пояснив, что, по мнению Минэкономики, поправки о коммерческих обществах, представляющих важность для нацбезопасности, не должны иметь обратной силы.

Закон достигнет цели и в том случае, если будет распространяться только на те сделки, которые состоятся в будущем, то есть после вступления нового регулирования в силу, пояснили на заседании комиссии представители Минэкономики.

Рассмотреть поправки в окончательном чтении Сейм планирует 23 марта.

Как сообщалось, Сейм 9 марта передал на рассмотрение в комиссиях поправки к двум законам, которые наделяют правительство правом обязать собственников коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности, продать свою часть, если они владеют значительной долей общества.

Поправки также предусматривают получение разрешения правительства на приобретение значительного влияния в коммерческом обществе, представляющим важность для национальной безопасности.

Закон о национальной безопасности планируется дополнить разделом об ограничениях для коммерческих обществ, представляющих важность для национальной безопасности. В нем будет оговорено, что зарегистрированным в Латвии коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, может быть признано коммерческое общество, которое будет отвечать хотя бы одному из требований, перечисленных в законе. Таким образом, коммерческим обществом, представляющим важность для нацбезопасности, сможет признаваться лишь ограниченный круг предприятий.