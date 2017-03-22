Парламентская рабочая группа Сейма закончила работу и приступила к подготовке предложений по изменениям Конституции (Сатверсме), пишут Diena и Neatkarigа.

Участие глав самоуправлений в избрании президента Латвии по образцу Эстонии было одной из идей, с интересом воспринятых рабочей группой юридической комиссии Сейма. Ощущалась ее большая поддержка, чем предложения о всенародном избрании главы государства, которое несколько раз поступало в повестку работы Сейма.

21 марта состоялось последнее совместное с экспертами заседание образованной в феврале 2015 года рабочей группы по оценке порядка избрания президента. В начале мая она подаст обобщенные предложения в юридическую комиссию Сейма.