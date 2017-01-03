Отмечается, что число выявленных на прошлой неделе случаев болезни удвоилась, а в больницы уже поступают пациенты с осложнениями. Между тем, согласно официальной статистике, от гриппа вакцинировано менее 1% жителей Латвии.

Специалисты напоминают, что вакцинироваться от гриппа следует беременным женщинам и младенцам, пожилым людям и людям с различными заболеваниями, при которых грипп может вызвать серьезные осложнения. Прошлый сезон в этом отношении был тяжелый.

Прививаться от гриппа лучше всего в начале ноября, потому что срок действия вакцины — шесть месяцев. Эпидемии гриппа обычно заканчиваются весной. Стоимость вакцины — около семи евро.