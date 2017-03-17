"Грустный смех, хотя это и противно, вызывает и то, что подавшая заявку на это исследование Латвия была родным домом для КВН последние лет 15, только два года он проводится в Светлогорске, после событий, связанных с этим "Крым наш, Крым не наш". А на фестивалях в Юрмале огромные залы были полны, люди приезжали со всего мира, в том числе и из западных стран. А сегодня на отборочный фестиваль в Сочи приезжает по 500-600 команд со всего мира. И — да! Там подтрунивают, подкалывают, подшучивают, и над нашим президентом, и над их президентами. И над милиционерами, над футболистами, надо мной, простите за сравнение", — сказал Гусман.

Раньше против КВН боролись советские власти, а теперь борются те, кто боролся с советской властью, отмечает режиссер.

"Приятно, что глупые аналитики есть не только у нас, но и за рубежом. Это конечно все очень смешно. Уже 56 лет существует КВН, его закрывали еще советские власти в 72-м году — за внутреннюю свободу, вольнодумство, легкомыслие. Были большие неприятности и с КГБ, и статьи были", — рассказал он.

Гусман сказал, что подготовленное с такой "звериной серьезностью" исследование НАТО ему даже смешно обсуждать.

Как сообщалось ранее, Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom в признал российскую передачу КВН инструментом политической стратегической коммуникации. Заказчиком работы оказалось Министерство обороны Латвии. Эксперты проанализировали выступления московской команды "Парапапарам" (МГИМО) на фестивале "Голосящий Кивин" в 2014 и 2015 годах.

Из доклада следует, что КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. "Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем", — утверждается в документе.

По словам авторов исследования, благодаря "машине КВН" у Кремля имеется доступ к специфической, стратегической аудитории, которая готова "служить режиму".

Как заявляют эксперты, дальнейшее исследование должно быть сконцентрировано на восприятии различных аудиторий КВН, чтобы определить эффективность такого типа стратегической политической коммуникации.