Национальный Художественный музей Латвии подал объявление на вакантную должность смотрителя за экспонатами, сообщает агентство LETA.

Претенденты на вакантную должность смотрителя экспонатов должны уметь вежливо и корректно общаться с посетителями музея, быть исполнительными, надежными и с высоким чувством ответственности, иметь хорошую физическую форму и интересоваться искусством.

Кроме того, смотрители экспонатов должны отлично разговаривать по латышски, а также, желательно, иметь хорошие знания по английскому и русскому языкам. График работы — шесть дней в неделю (выходной — понедельник), есть возможность работать не полный рабочий день.

Зарплата на этой должности составит 430 евро в месяц (до уплаты налогов) плюс возможность бесплатного посещения Национального Художественного музея. Заявки на вакансию смотрителя экспонатов рижский музей принимает до 10 августа.