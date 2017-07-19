С 19 июля в силу вступили поправки к Кодексу административных нарушений, согласно которым за пренебрежительное отношение к памятнику Свободы будут наказывать строже.

До сегодняшнего дня за осквернение памятника полагался административный штраф за мелкое хулиганство в размере от 70 до 500 евро. В дальнейшем этот штраф увеличится до 700 евро. В настоящее время такой же штраф предусмотрен за неуважение к государственным символам: флагу, гербу и гимну Латвии.

Не секрет, что чаще всего соответствующее наказание приходится применять по отношению к тем, кто справляет возле памятника нужду. По данным Рижской муниципальной полиции (РМП), в 2015 году было зафиксировано три таких случая, в 2016 году — два. Почти 80% правонарушений в отношении Милды совершаются иностранцами.

В полиции отмечают, что многие зарубежные хулиганы согласны оплатить любой штраф, т.к. он меньше пари, которое было заключено накануне мальчишника в Риге.

"Если пари больше суммы штрафа за это хулиганство, то хулигану с экономической точки зрения выгодней попасться в руки полиции и заплатить штраф", — рассказал представитель РМП Том Садовскис, позитивно оценивший поправки к Кодексу административных нарушений.