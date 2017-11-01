Как заявил политик в ходе дебатов на телеканале TV3, "нам не нужно замещать работников какого-нибудь рыбного цеха и завозить на их место других, которые будут закатывать рыбу в банки". "Если мы пустим гастарбайтеров на такие низкоквалифицированные профессии, то это будет означать, что мы готовы заменить жителей Латвии другими людьми, готовыми работать за меньшие деньги", — полагает он.

Иесалниекс также отметил, что главная цель Национального объединения — сделать так, "чтобы и в будущем Латвию населяли латыши". "Какой толк от Латвии, если в ней не будут жить латыши?", — задался вопросом представитель Нацблока.