Зарплату для ректора устанавливает само высшее учебное заведение. Полученное от государства и самоуправлений финансирование, а также доходы от платы за учебу вуз может использовать по своему усмотрению. Правила Кабинета министров устанавливают размер минимальной оплаты труда ректора вуза (на данный момент - 1835 евро после уплаты налогов, по ситуации на 2015 год - 1410,07 евро).

Ректор Рижского университета им.Страдыня (RSU) Янис Гардовскис в 2015 году заработал 98 672 евро, ректор Латвийского университета Индрикис Муйжниекс - 66 683 евро. Самая высокая зарплата была у ректора Стокгольмской Высшей школы экономики - Андерс Пальцов (Anders Paalzow) - 136 780 евро. Базовая стоимость обучения в этом вузе составляет 6 250 евро в год.

Ректор Латвийского сельскохозяйственного университета Ирина Пилвере заработала в виде зарплаты 43 837 евро. Кроме того, LLU выплатил ей стипендию в размере 755 евро, гонорар в размере 12 469 евро и 17 евро за хозяйственную и коммерческую деятельность в университете. Ректор Латвийской культурной академии заработала 39 257 евро, а также гонорар (131 евро), 600 евро в виде других доходов и 572 евро в Латвийском колледже культуры.

Портал Delfi.lv отмечает, что некоторые ректоры работают на нескольких работах и получают доходы из дополнительных источников.

В 2015 году из государственного бюджета на высшее образование было выделено 62,5 млн евро. Большую часть суммы 45,9 млн евро - получили вузы.