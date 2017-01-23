До этого два срока на посту ректора Рижской Юридической школы занимал канадец Джордж Ульрих, которому в 2011 году также грозил отказ в утверждении в должности из-за незнания языка. Однако тогда министры все же согласились на его кандидатуру, так как иностранец пообещал освоить латышский язык на необходимом уровне. Правительство пришло к выводу, что назначение Ульниха ректором поспособствовало бы интересам государства в сфере экспорта высшего образования.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии ректор должен знать государственный язык хотя бы на 1 степень уровня "С".