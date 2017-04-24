Как пояснили в Госполиции, согласно внутренним нормативным актам, пропуск разрешено размещать на видном месте лишь в том случае, если авто по служебным делам было припарковано возле зданий МВД. В данном случае машина стояла возле дома инспектора, поэтому наличие пропуска — это нарушение, поэтому женщину лишили права им пользоваться впредь. Также вынесен выговор за нахождение в машине "символики другого государства", сообщает LETA.