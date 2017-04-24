Инспектор Госполиции получила выговор за флажок России в машине: отнято право на пропуск МВД

Foto: AFI Госполиция в ходе служебной проверки приняла решение сделать выговор старшему инспектору Криминальной полиции, которая разместила в салоне своего личного автомобиля ленточку в цветах российского флага. Поводом для разбирательств стало распространенное в соцсетях фото данной машины. Помимо флага, за лобовым стеклом был размещен пропуск МВД. Как пояснили в Госполиции, согласно внутренним нормативным актам, пропуск разрешено размещать на видном месте лишь в том случае, если авто по служебным делам было припарковано возле зданий МВД. В данном случае машина стояла возле дома инспектора, поэтому наличие пропуска — это нарушение, поэтому женщину лишили права им пользоваться впредь. Также вынесен выговор за нахождение в машине "символики другого государства", сообщает LETA.

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