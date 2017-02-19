По приказу начальника Госполиции Интса Кюзиса, в 2017году в Дорожной полиции будет проведена ротация, кроме того инспекторам запретят в рабочее время иметь при себе наличностью более 30 евро. Согласно распоряжению шефа Госполиции, на "дорожников" будет возлагаться оформление ДТП, также они будут контролировать участки дорог и улиц, где возникают заторы. Фиксация нарушений скоростного режима в большей степени перейдет фоторадарам и экипажам нетрафарированных полицейских машин.

Начальник Управления безопасности дорожного движения Госполиции Нормундс Крапсис подчеркнул, что приказ Кюзиса относится к двум вопросам: организации работы Дорожной полиции и патрульной службы, а также снижению уровней риска коррупции в этих подразделениях.

Согласно приказу, начальникам региональных отделений, а также самому Крапсису, в течение шести месяцев необходимо сообщить о проведенной ротации в рядах патрульной службы. Как показал минувший год, среди "дорожников" все еще есть недобросовестные работники, которые принимают взятки, что негативно влияет на имидж Госполиции.

Ротация — одна из превентивных мер, которая позволяет бороться с коррупцией, поскольку сотрудники, длительное время работающие вместе, могут находиться в сговоре, что повышает коррупционные риски. Ротация кадров приводит к тому, что сотрудникам приходится выходить из зоны комфорта.

Что же касается хранения ограниченной суммы наличности инспекторами в рабочее время, то подобная практика уже действует в Литве. В том случае, если у "дорожника" при проверке найдут сумму свыше 30 евро, это будет основанием для дисциплинарной оценки действий полицейского за несоблюдение приказа, а происхождение более крупных сумм и возможную связь с коррупцией будет проверять Бюро внутренней безопасности.

Также согласно приказу руководству региональных управлений дано указание обеспечить присутствие "дорожников" в утренние и вечерние часы в местах, где чаще всего фиксируются нарушения, например, агрессивная езда.

"Аварии в основном происходят в утренние часы и в конце рабочего дня, поэтому мы идем к тому, чтобы полиция не стояла на малозначительной дороге, где нарушения происходят гораздо реже. Этот пункт приказа предназначен для борьбы с теми участниками дорожного движения, которые открыто плюют на закон, соблюдаемый другими людьми. Например, большинство участников дорожного движения соблюдают правила и стоят в очереди, ожидая, когда загорится зеленый свет, но есть отдельные индивиды, которые не берут во внимание интересы других. Именно в таких ситуациях мы должны там присутствовать", — заявил Крапсис.