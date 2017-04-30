Сотрудники службы Государственной среды за полтора года ни разу не побывали по окончании очистных работ на Олайнской свалке жидких опасных отходов, чтобы осмотреть загрязненное место. Об этом сообщает передача de facto в эфире Латвийского ТВ.

Несмотря на то, что очистные работы на Олайнской свалке жидких опасных отходов были завершены полтора года назад, служба Госсреды (VVD) ближайшие 30 лет должна обеспечивать мониторинг качества грунтовых вод. Для этого специально построили систему. В зависимости от вида, некоторые проверки на территории можно выполнять дважды в год. Однако с осени 2015 года сотрудники службы ни разу не проводили мониторинг, сообщает передача.

Конкурс по закупке для выполнения мониторинга служба объявила примерно через год после окончания очистных работ. Генеральный директор VVD Инга Колегова объясняет, что закупка завершилась безрезультатно: претенденты предлагали слишком высокие цены.

"У нас не была предусмотрена закупка по столь высокой сумме. Поэтому мы ее прекратили. В начале этого года объявили новый конкурс. Сейчас закупка кончилась. Мы выполняем последние проверки, в ближайшее время заключим договор и проведем мониторинг. Это та причина, почему мониторинг не выполнялся раньше", — отметила руководитель службы.

А пока министерство защиты и регионального развития Среды проверяет, не действовала ли служба небрежно. "Надо учесть, имелось ли нарушение. Если оно было, то, конечно, это не допустимо", — отмечает заместитель Госсекретаря министерства по вопросам защиты Среды Алда Озола.

В службе Госсреды отвергают опасения того, что грунтовая вода могла распространиться слишком далеко и подвергнуть опасности жителей ближайшего поселка.

О возможном загрязнении в Олайнском лесу не знают и в самоуправлении. "Я так понимаю, что нас информировали бы, если бы что-то было не в порядке. Так как до сих пор нас никто об этом не проинформировал, надеюсь, все в порядке", — заметил председатель думы Олайнского края Андрис Бергс.

В распоряжении передачи de facto имеются результаты тестирования образцов грунта и грунтовых вод, сделанные в лаборатории месяц назад. В образцах констатировано аномально высокое загрязнение. "Конечно, мы не полностью уверены, эти ли образцы грунтовых вод были взяти именно на том месте. Однако результаты было бы легко проверить, если бы служба Госсреды регулярно выполняла надзор за свалкой", информирует передача.

В связи с результатами анализов служба Госсреды обратилась с заявлением в Госполицию, попросив начать уголовный процесс о мониторинге скважин, испортивших территорию Олайнской свалки жидких опасных отходов. Как информирует служба, нарушение находится в собственности "Ekolauks" в Олайнском крае, где раньше была упомянутая свалка.

В службе указывают, что ранее получали намеки и усиливающиеся угрозы, чтобы дискредитировать действия VVD. Поэтому есть опасения, что хулиганские действия стали причиной загрязнения скважины и подземных вод в Олайнском крае.

Ликвидация Олайнской свалки жидких опасных отбросов и санация территории была закончена в октябре 2015 года. В общей сложности на территории очищены 111 449 кубометров грунтовых вод и 10 400 кубометров пересортированного засоренного грунта, находившегося под испорченным и созданным еще в советское время бассейне опасных химотходов. Общие затраты проекта составили 6 773 270 евро, из них 70% финансирования обеспечил ЕС.