Помимо Испании в Латвию также направят своих солдат Албания, Италия, Польша и Словения. Прибытие первых военнослужащих на военную базу в Адажи ожидается весной 2017 года.

Как ранее заявлял Бергманис, Рига намеревается вложить в развитие инфраструктуры Адажи, где находится полигон Национальных вооруженных сил Латвии, около 7 миллионов евро. В конце января в Оттаве пройдет организационная встреча, где будут обсуждаться практические детали миссии.

Также 7 января в Польшу прибыли первые 250 военнослужащих из состава 3-й бронетанковой бригадной боевой группы 4-й пехотной дивизии США. На польской территории будет дислоцирована основная часть бронетанковой бригады, которая укрепит восточный фланг НАТО в рамках операции Atlantic Resolve ("Атлантическая решимость").

На саммите в июле 2016 года страны, входящие в Североатлантический альянс, решили разместить примерно по тысяче солдат в Польше, Латвии, Литве и Эстонии с целью укрепления восточных границ НАТО. В Литве батальоном будет командовать Германия.