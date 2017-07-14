Марш-бросок испанцы совершат в военном обмундировании с рукзаками, но без оружия. Перед пешим переходом с испанскими военнослужащими на базе в Адажи, где дислоцированы подразделения испанской армии, встретится командир Латвийских вооруженных сил Леонид Калниньш, передает агентство LETA.

Ранее сообщалось, что в Латвии размещена расширенная боевая группа НАТО под руководством Канады. В состав группы входит более 1000 военнослужащих из Албании, Италии, Канады, Польши, Словении и Испании.

В июне в Рижский порт прибыла военная техника испанской армии. Также прибыли более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента НАТО. В порт пришли танки Leopard, боевые машины пехоты Pizarro, транспорт технической поддержки и логистики.

20 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг на церемонии на военной базе в Адажи в 20 километрах от Риги объявил завершенной переброску войск альянса на восточный фланг в страны Балтии и Польшу. Он считает количество войск в регионе достаточным, продолжения переброски не планируется. В то же время Столтенберг призвал страны альянса продолжать поиск путей для диалога с Москвой.

Североатлантический альянс на июльском саммите 2016 года принял решение о переброске сил НАТО на восточный фланг в страны Балтии и Польшу.