Из-за возникновения возможных этнических конфликтов переживают 54% и из-за экономической или политической нестабильности почти 80% жителей Латвии. Также латвийцы больше остальных опасаются наплыва иммигрантов — это заботит 64% жителей.

46% жителей Эстонии опасаются возможных этнических столкновений и 52% боятся экономической и политической нестабильности. Опасения по поводу этнических конфликтов в Литве сопоставимы с данными по Эстонии и составляют 41%, но экономической или политической нестабильности боятся 77% жителей.

Самый низкий среди Балтийских стран показатель страха перед иммигрантами был в Литве, но все же он присутствует больше чем у половины (55%) жителей страны.

Оценка безопасности государства является одним из пяти основных критериев ERGO для составления индекса безопасности стран Балтии. Исследование было проведено совместно с центром исследования общественного мнения SKDS. В нем приняло участие 1000 человек из Эстонии, Латвии и Литвы. Всего были получены ответы 3000 человек.