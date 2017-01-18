Латвийцы — наименее счастливые жители стран Балтии, свидетельствует всемирный барометр Win/Gallup International и Baltic Market Insights.

Жители Литвы счастливее жителей Латвии и Эстонии, однако в целом жители всех трех стран Балтии не так счастливы, как жители всего остального мира.

Согласно данным исследования, в конце 2016 года 54% литовцев считали себя счастливыми, в Эстонии этот показатель составлял 53%, в Латвии — 49%. Между тем глобальный индекс счастья в конце 2016 года показывал, что 59% жителей мира чувствуют себя счастливыми.

В свою очередь жители стран Балтии в конце 2016 года пессимистичнее жителей всего остального мира отзывались об экономике. Индекс экономических ожиданий в Литве составил 16%, в Латвии — 34%, в Эстонии — 15%. Между тем глобальный индекс экономических ожиданий составил 20%.

Во время исследования Win/Gallup International и Baltic Market Insights в конце 2016 года было опрошено 66 600 человек из 66 стран. В каждой стране Балтии было опрошено по 500 человек.