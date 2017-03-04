Почти половина жителей Латвии, не занимающих спортом, объясняют это отсутствием времени, свидетельствуют данные опроса, проведенного Latvijas fakti по заказу Министерства образования и науки (МОН).

Согласно результатам опроса, спортом занимаются 62% жителей в возрасте от 15 до 64 лет, в свою очередь 38% спортом не занимаются.

49% респондентов, ведущих неактивный образ жизни, в качестве главной причины назвали отсутствие времени. Чаще всего эту причину называли люди в возрасте до 34 лет.

17% физически неактивных жителей сказали, что им просто не нравится спорт и они не хотят им заниматься.

16% опрошенных ведут неактивный образ жизни из-за проблем со здоровьем. Чаще всего эту причину называли люди в возрасте.

Недостаток финансов или большие расходы на занятия спортом респонденты не считают значимым фактором. Только 4% опрошенных указали это в качестве причины, которая удерживает их занятий спортом.

Исследование проводилось с тем, чтобы установить спортивные привычки латвийских жителей в возрасте 15-64 лет.