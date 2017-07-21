В Латвии необоснованно много основных школ. Такой вывод содержится в первом промежуточном заключении заказанного Министерством здравоохранения исследования "Создание оптимальной модели сети общеобразовательных учебных заведений в Латвии".

В группе 7-9-х классов среднее количество учеников составляет 77. В 175 школах, что составляет 28%, это количество меньше 30, причем одна такая школа (7-я основная школа) находится в Риге. В 332 школах количество учеников в группе 7-9-х классов составляет от 75 до 150. Из 100 рижских школ в 49 количество учеников меньше 150, а Даугавпилсе — в девяти школах из 16.

Внимания заслуживает и ситуация в Юрмале, где из 12 школ только в двух количество учеников в данной группе классов больше 150. В Резекне такая ситуация в одной школе из семи, в Тукумсе — в одной из шести, в Цесисе и Кулдиге — в одной из пяти.

"Это заставляет думать о необходимости консолидации школ в указанных городах", — говорится в промежуточном отчете.

Только в 120 школах количество учеников в данной группе классов превышает 150, и это школы в республиканских городах, в региональных центрах и в окрестностях Риги.