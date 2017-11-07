С 2009 года на 28% выросло доверие латвийских школьников к правительству и на 15% — к политическим партиям, свидетельствуют представленные сегодня результаты исследования "Проблемы и вызовы гражданского образования" (ICCS 2016).

В 2009 году правительству доверяли 32%, в 2016 году — уже 60% школьников. Тем не менее в Латвии все еще остается большим удельный вес школьников с низкой или очень низкой гражданской компетентностью.

Первое такое исследование проводилось в Латвии в 1999 году, второе — в 2009 году, третье — в 2016 году. На третьем этапе в исследовании участвовали 23 страны. Целевая аудитория — 14-15-летние школьники, их учителя и директора школ, цель исследования — изучить, насколько молодые люди готовы к различным проявлениям гражданской ответственности.

Опрос показал, что в Латвии на высшем уровне знаниями гражданских компетенций владеют всего 19% школьников. Для сравнения: в Дании этот показатель составляет 62%, в Финляндии — 60%, в Эстонии — 43%, в Литве — 30%.

Это означает, что в будущем эти школьники могут стать угрозой для безопасности государства, так как у них нет понимания процессов госуправления, они слабо осознают локальную и глобальную принадлежность. "Эти школьники не способны логически рассуждать о событиях гражданского характера и содержания, ими легко манипулировать", говорится в исследовании.

Ниже достижения у школьников, которые учатся на русском языке, и у живущих на окраинах страны.

Самым популярным среди латвийских школьников является мнение, что для того, чтобы стать хорошим гражданином, человек должен обеспечивать благосостояние своей семьи, уважать право другого на свое мнение и всегда соблюдать закон.

По мнению авторов исследования, причиной таких результатов исследования может быть то, что в школах с детьми мало говорят о реальных экономических и демократических процессах в стране и на другие темы гражданской ответственности, а дома мало обсуждают внешнеполитические вопросы и глобальные события.

Следующий этап исследования начнется в 2020 году и закончится в 2022 году.