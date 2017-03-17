Юмор как средство пропаганды используют и Россия, и Украина, говорится в проведенном по заказу Центра стратегической коммуникации НАТО исследовании об использовании юмора в стратегической коммуникации, которое было представлено в пятницу в Латвийском университете.

В первой части исследования анализировались вечерние юмористические шоу Первого российского канала и используемые в них виды дискредитации лидеров западных государств. Как заключили исследователи, такие шоу стали оружием пропаганды. В них нередко пародируют лидеров стран Запада, например президентов Франции, США, канцлера Германии.

Вторая часть исследования посвящена выступлениям российского "Клуба веселых и находчивых", а третья — использованию юмора в украинских СМИ для выражения солидарности и моральной поддержки обществу во время российской агрессии с 2014 по 2016 год. Содержание некоторых материалов можно рассматривать как ответную пропаганду Украины против пропаганды России, отмечают исследователи. Они резюмируют, что в происходящей сейчас информационной войне юмор является важной составляющей.

Исследование проводила команда ЛУ под руководством профессора политологии Жанеты Озолини.