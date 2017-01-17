Выезд из Латвии прибывших в страну беженцев выставил нашу страну в не очень приятном свете. Однако это явление показывает, что солидарность в приеме беженцев не может быть простой формальностью. Об этом пишет Алдис Ауерс, исследователь Латвийского института внешней политики, в материале, посвященном предстоящей презентации исследования "Внешняя политика и политика безопасности Латвии. Сборник 2017" (Latvijas ārējā un drošības politika. Gadagrāmata 2017)

По мнению исследователя, решение латвийского правительства, поддержавшего программу перемещения беженцев в Европейском союзе, было правильным. "С точки зрения интересов Латвии - важно поддерживать такие решения, которые уменьшают напряжение между членами ЕС, а также позволяют позиционировать Латвию в качестве заслуживающего доверия партнера. Германия приняла свыше трети всех беженцев, поэтому Латвии важно сотрудничать с Германией, создавая механизм для урегулирования кризиса", - отмечает Алдис Ауерс.

По его мнению, с точки зрения Латвии, прием 776 ищущих убежища лиц - это не проблема, поскольку даже десятикратное число беженцев не стало бы проблемой для страны. Однако выезд беженцев выставил Латвию в неблагоприятном свете. "Это показывает, что солидарность в приеме беженцев не может быть простой формальностью. Необходимо серьезно думать о том, как организовать их интеграцию в латвийское общество, снижать напряжение в обществе и выделять достаточное количество средств, чтобы беженцы могли обеспечить себя до момента обретения постоянного источника доходов", - подчеркивает исследователь.

Алдис Ауэрс констатирует, что правительству необходимо думать о том, как обеспечить занятость беженцев и как предоставить обществу больше информации о мусульманской культуре и традициях представителей арабской и других национальностей.