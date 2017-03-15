Архивные фото свидетельствуют, что горы льда были значительно больше, а нанесенный природой урон — значительнее. Delfi предлагает ознакомиться с "весточками из прошлого".

На этом фото видно, насколько большие разрушения принесла Даугава во время паводка в 1924 году — разрушен Либекский мост и деревянные основы старого Железнодорожного моста.

Это фото сделано в 1939 году при сходе льда. Местное население сбежалось посмотреть, как лед ломает заграждения и вода затапливает стройплощадку.

На этом фото изображена Томская волость. В 1924 году это место стало свидетелем сильного наводнения. Не менее сильный удар стихия нанесла и в 1709 году — согласно архивным данным, паводок уничтожил практически все мастерские в окрестностях.

Архив фото: