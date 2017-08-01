Два испанских истребителя F-18, которые занимаются воздушным патрулированием, перехватили в небе над Балтийским морем два российских самолета МиГ-31 и транспортник Ан-26. Об этом сообщили в НАТО, передает ТАСС.

Истребители альянса поднялись в воздух с эстонской военной базы Амари. Финляндия, не входящая в НАТО, также направила свой самолет для воздушной инспекции. Встреча прошла в международном воздушном пространстве без инцидентов.

Как уже сообщалось, во вторник, 1 августа, над нейтральными водами в Балтийском море вблизи внешней границы территориальных вод Латвии было зафиксировано несколько самолетов ВВС России, сообщили в Национальных вооруженных силах.

Вблизи границ Латвии обнаружены истребители Миг-31, Су-27, истребитель-бомбардировщик Су-34 и транспортный самолет Ан-26.