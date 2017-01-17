"У одной из машин глубина рисунка протектора составляла лишь 1,8 миллиметров. Водитель создавал угрозу как самому себе, так и другим участникам дорожного движения. Учитывая, что многие тяжелые аварии происходят именно из-за несоответствующих нормам безопасности покрышек, ДБДД напоминает, что правильный выбор шин и техническое состояние автомобиля спасает жизни людям. Минимально допустимая глубина протектора для легковых машин зимой составляет 4 мм", — пояснили в ДБДД.