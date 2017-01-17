Итоги рейда в Резекне: почти четверть проверенных машин ездила на "лысой" резине

Foto: Publicitātes foto В ходе совместного рейда Дорожной полиции и Дирекции безопасности дорожного движения (ДБДД) в Резенке за неполные три часа было проверено порядка 40 легковых и грузовых машин и выписано 9 административных протоколов за несоответствие протектора шин установленным стандартам. "У одной из машин глубина рисунка протектора составляла лишь 1,8 миллиметров. Водитель создавал угрозу как самому себе, так и другим участникам дорожного движения. Учитывая, что многие тяжелые аварии происходят именно из-за несоответствующих нормам безопасности покрышек, ДБДД напоминает, что правильный выбор шин и техническое состояние автомобиля спасает жизни людям. Минимально допустимая глубина протектора для легковых машин зимой составляет 4 мм", — пояснили в ДБДД.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.