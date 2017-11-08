Латвийские историки обеспокоены исчезновением из судебного архива документов, касающихся Комитета госбезопасности (КГБ) ЛССР, сообщил председатель научной комиссии по изучению архивов КГБ Карлис Кангерис.

В среду Суд Рижского района отказал комиссии в предоставлении информации, указав, что не выдаст дело о возможном сотрудничестве бывшего председателя совета министров ЛССР Ивара Годманиса с КГБ, потому что этого дела в судебном архиве не оказалось.

Представитель Латвийского национального архива Мара Спруджа сказала комиссии, что заявление с просьбой проверить, находится ли в архиве это дело, отправлено в Сигулдский филиал архива, где хранятся документы Суда Рижского района, но вероятность того, что дело есть в архиве, ничтожно мала.

По словам Кангериса, исследователей обеспокоила возможная пропажа дела, потому что ранее Валмиерский суд уничтожил одно дело о сотрудничестве с КГБ, и теперь невозможно узнать показания, данные в суде. "Мы об этом писали Национальному архиву, обращались в разные инстанции. Разумеется, так нельзя делать, потому что дела нужно хранить", — сказал историк.

Кангерис пояснил, что дело Годманиса нужно для исследовательского проекта, но суд заявил, что его больше невозможно найти. "Материалы суда очень важны, потому что в них фигурируют свидетельства многих людей и бывших сотрудников КГБ", — подчеркнул он.