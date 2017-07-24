В Латвийском инфектологическом центре (ЛОЦ) в этом году проверено 2837 снятых жителями клещей и у 86 (3,03% от общего числа) из них констатирован клещевой энцефалит.

Первый в этом году клещ был доставлен на проверку в ЛОЦ 18 февраля, а с 27 марта жители ежедневно приносят на проверку не меньше одного клеща.

ЛИЦ напоминает — единственным надежным способом защититься от заболевания переносимым клещами энцефалитом является вакцинация. По данным ЛИЦ, в этом году число привившихся от клещевого энцефалита существенно увеличилось — почти наполовину.

Как сообщалось, оплаченная государством вакцинация от клещевого энцефалита в этом году обеспечена детям в 27 краях Латвии, сообщила ранее агентству LETA представитель Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Эвия Шталберга.

В этом году полностью оплаченную государством прививку могут получить дети в возрасте от одного года до 18 лет, задекларированные в одной из 26 эндемических зон или краев, где в последние пять лет зафиксирована самая высокая заболеваемость клещевым энцефалитом.

НСЗ напоминает, что полностью оплачиваемая государством вакцинация обеспечивается также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей детям на всей территории Латвии независимо от их места жительства.

С началом сезона активности клещей государство частично оплачивает вакцинацию от клещевого энцефалита также детям до двухлетнего возраста, беременным женщинам и женщинам в послеродовой период.