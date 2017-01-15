Все поголовье свиней в крупном хозяйстве Rukas под Кримулдой будет ликвидировано из-за вспышки африканской чумы свиней. Министр земледелия Янис Дуклавс в интервью LTV заявил, что владельцы хозяйства получат компенсации из госбюджета.

Сумма компенсаций пока неизвестна, однако Дуклавс заявил, что деньги будут выплачена за всех свиней, которых пришлось ликвидировать.

Директор свиноводческого хозяйства и бойни Ancers Эвинс Ваксс заявил LETA, что эпидемия чумы стала огромным ударом для предприятия. В течение трех дней придется ликвидировать 5023 животных. По словам Ваксса, предприятие потеряет все, что было сделано за последние 20 лет.

И Ваксс, и глава Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце заявили агентству, что сейчас нет никаких версий по поводу того, каким образом животные могли заразиться чумой. Обычно разносчиками заболевания являются дикие кабаны. Лейниеце отметила, что ликвидация поголовья на ферме станет большим ударом для отрасли.

Ранее уже сообщалось, что в радиусе трех километров вокруг фермы установлен карантин, в радиусе 10 км - зона наблюдения. В этом районе будет отслеживаться состояние здоровья домашних и диких свиней, а также контролироваться движение транспортных средств. Ликвидация свиней началась в воскресенье, процесс займет несколько дней.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет. Эффективных средств профилактики заболевания до настоящего времени не разработано. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение животных бескровным методом. Больные и контактировавшие с больными животные подлежат убою с последующим сжиганием трупов.

Хозяйство Rukas принадлежит крупному свиноводческому предприятию Ancers. Компания принадлежит Даце Калване, оборот предприятия в прошлом году составил 2,6 млн евро, прибыль - 254 тысячи евро.