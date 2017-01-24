Из-за недостаточного уровня знания латышского языка расстанется с должностью и ректор Рижской высшей школы экономики ('SSE Riga') Андерс Палзов, сообщила во вторник вечером передача LNT "Ziņas Sešos''.

Ранее Министерство образования и науки (МОН) запретило новоизбранному ректору Рижской Юридической школы Мэлу Кенни занять этот пост по причине того, что англичанин не знает латышский язык на достаточном уровне. По такой же причине не будет повторно утвержден в должности нынешний ректор SSE Riga Палзов.

Таким образом министерство решило сломать давнюю традицию "закрывать глаза" на слабые знания государственного языка обоими ректорами. Несмотря на то, что оба вуза были основаны в рамках проекта международного сотрудничества и обучение в них ведется только на английском языке.

Представитель МОН Лаура Треймане пояснила, что министерство до сих порт учитывало специфические обстоятельства, но это не может продолжаться вечно — вузам нужно было с этим считаться. Письмо с отказом утверждать ректором Палзова МОН направит SSE Riga в ближайшее время.

В свою очередь в SSE Riga указали, что уровень владения ректором латышским языком до сих пор не представлял никаких проблем.