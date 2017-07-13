Из-за сильных ливней на этой неделе в Латвии поднялся уровень воды в реках, особенно в восточной части страны, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Больше всего — на 1,55 метра — вода поднялась в Айвиексте, притоке реки Педедзе у Литене.

В притоке реки Оша Дубна у Кулениеки вода поднялась примерно на 1 метр, в притоке Даугавы Лауцес у Лендерни — почти на 1 метр.

Уровень воды в реке Огре поднялся выше отметки, до которой по реке можно успешно перемещаться на лодках, в реке Амата уровень воды пока держится до этой отметки.

Температура воды в реках и озерах сохраняется преимущественно в пределах от +16 до +20 градусов.

По нынешним прогнозам, в ближайшую неделю осадков в Латвии будет мало — кратковременные дожди ожидаются лишь местами.