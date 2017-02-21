В результате нехватки среднего медицинского персонала у Латвийского центра онкологии (ЛЦО) нет возможности проводить операции в таком объеме, как раньше. Об этом пишет газета Latvijas avīze. Главный специалист ЛЦО по онкологии Янис Эглитис рассказал изданию, что, например, до этого отделение хирургии на груди проводило по 8-10 операций в день, а сейчас — от силы 6.

Глава ЛЦО Виестур Круминьш пояснил, что на данный момент в его клинике, где имеется шесть операционных залов с 12 операционными столами, возможно использовать только восемь, так как не хватает медсестер и анестезиологов.

"Конечно, такого, чтобы по этой причине пациента отправили домой, не было. Однако бывают случаи, когда не можем оперировать человека в тот день, когда он уже подготовлен к операции. Приходится ждать два-три дня", — признал Круминьш.

Как рассказала медсестра отделения гинекологии ЛЦО Солвита Рубене, в среднем медсестры до уплаты налогов получают 420 евро, и именно столь низкие зарплаты являются причиной того, что средний медицинский персонал увольняется из Центра. В свою очередь, на сайте Рижской Восточной больницы указывается, что в январе этого года средняя оплата труда медсестры в ЛЦО равнялась 722 евро до уплаты налогов, а зарплата — 484 евро.

Круминьш рассказал Latvijas avīze, что зарплата врачей достаточно низкая — 700 евро. За один час работы государство платит пять евро — вне зависимости от того, сколько операций специалист провел. Однако руководство Восточной больницы ссылается на наличие доплат (за научную степень, стаж, особый риск в некоторых отделениях, ночные смены), благодаря которым, как утверждается в документах, средний доход хирурга ЛЦО в месяц достигает 1229 евро до уплаты налогов.

Как сообщалось ранее, согласно решению Кабинета министров, с 2018 года медицинская специальность хирург-онколог перестанет существовать.

Остается вопрос — сможет ли хирург широкого профиля выполнять сложные онкологические операции. Однако, как пишет Latvijas avīze, в Европе тоже не существует такой узкой специализации как онкохирургия — эта отрасль сохранилась в Латвии еще с советского времени.

Издание отмечает, что председатель Совета по сертификации общества врачей Густав Латковскис счел это направление правильным. По его мнению, Латвии не следует строго разграничивать онкологические операции как компетенцию исключительно хирургов-онкологов, которых в стране к тому же уже не хватает.