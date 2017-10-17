С 1996 года Rīgas siltums ведало отоплением, создало по всему городу 29 мастерских, а также аварийные службы, которые работают и ночью. Однако Госконтроль в рамках проведенной пару лет назад ревизии рекомендовал объявить открытых конкурс.

Первый тендер на техническое обслуживание отопительной системы Rīgas namu pārvaldnieks объявило в середине прошлого года, однако затем завершило его без результата, прервав его вопреки запрету Бюро по наздору за закупками. В конце года объявили новый тендер. В правила внесли несколько изменений, и в результате Rīgas siltums выиграть не удалось.

Новым партнером Rīgas namu pārvaldnieks стало объединение четырех фирм. По данным регистра предприятий, общий оборот этих компаний составляет половину тех 21 млн евро, которые они собираются получить по контракту.

База данных Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией указывает, что предприниматели связаны с "Согласием" — партией большинства в столичной думе.

Предприятие Lep Energy зарегистрировали в июне прошлого года, незадолго до объявления конкурса. Фирмой владеют Александр и Павел Поповы. Александр Попов в начале 2017-го пожертвовал "Согласию" 2,5 тысячи евро. Полугодовой оборот Lep Energy в прошлом году составил 158 тысяч евро, прибыль — 26 тысяч.

Фирма Adapteris появилась почти десять лет назад. Ее годовой оборот — более 1,2 млн евро, прибыль — 152 тысячи. Единственный собственник — Тенгиз Адамянц.

Компанию Alpex создали более десяти лет назад, ею владеют Альберт и Игорь Суна. Оборот фирмы — почти 2 млн евро, но прибыль — 90 тысяч. У предприятия есть договоры с другими думскими обществами капитала.

У предприятия SB больше всего опыта в отрасли, поскольку оно появилось в 2004 году. Оборот также самый большой — 11 млн евро в год, с более 700 тысячи евро прибыли. Фирма принадлежит Андрису Скрускопсу и четырем представителям семьи Блектсов.