Из-за сильного мороза — аварийные отключения электросети

LETA |





Foto: Publicitātes attēls В субботу утром в Латгале, где температура воздуха местами опустилась ниже -30 градусов, зарегистрированы аварийные отключения электросети, свидетельствую данные предприятия Sadales tīkls. В 8 часов утра в целом по стране было зарегистрировано 195 аварийных отключений, в основном в Латгале, особенно в Дагдском и Резекненском краях.

Заметили ошибку?

Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.