В 8 часов утра в целом по стране было зарегистрировано 195 аварийных отключений, в основном в Латгале, особенно в Дагдском и Резекненском краях.
Из-за сильного мороза — аварийные отключения электросети(1)
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В субботу утром в Латгале, где температура воздуха местами опустилась ниже -30 градусов, зарегистрированы аварийные отключения электросети, свидетельствую данные предприятия Sadales tīkls.
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